In diesem Gebäude in Prag ist die deutsche Botschaft in Tschechien.



Die Diplomatinnen und Diplomaten arbeiten zum Beispiel in einer der 153 deutschen Botschaften in anderen Ländern – also sozusagen in den Auslandsbüros des Auswärtigen Amts. Dort sollen sie erfahren, was in dem Land, in dem sie sind, passiert und was dort wichtig ist. Dafür sprechen sie mit den Menschen dort. Möglichst mit denen, die wichtig sind für bestimmte Entscheidungen: mit Politikerinnen und Politikern zum Beispiel, oder mit Wirtschaftsleuten. Sie sollen dabei helfen, dass sich die Beziehungen zwischen Deutschland und anderen Ländern gut entwickeln.

Deutsche Botschaften im Ausland vertreten aber nicht nur die Interessen Deutschlands vor Ort, sondern bieten deutschen Bürgern auch Hilfe an, wenn sie auf einer Reise zum Beispiel ihren Pass oder ihr Geld verloren haben. Sie sind also auch eine wichtige Anlaufstelle für Deutsche im Ausland.