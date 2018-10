Direktkandidaten werben in ihrem Wahlkreis für sich, um einen Platz im Bundestag zu ergattern. Quelle: dpa

Die Wahlkreise sind so eingeteilt, dass in jedem etwa gleich viele Wähler leben. Der Politiker, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, vertritt die Menschen im Bundestag. Das nennt man Direktmandat. Ein Mandat ist ein Auftrag. Er kommt vom lateinischen Ausdruck "ex mano datum“. Das bedeutet "etwas aus der Hand geben“. Die Wähler geben den Politikern durch ihre Stimme den Auftrag, sie im Bundestag zu vertreten. Über solche Direktmandate wird die Hälfte der Sitze im Bundestag vergeben.