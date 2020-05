Seit Mitte März gibt es wegen Corona keine Bundesligaspiele mehr - also auch kein Fußball mehr im Fernsehen. Die Vereine in der Bundesliga verdienen allerdings das meiste Geld durch Fernsehübertragungen. Und dieses Geld bekommen sie natürlich nur, wenn auch gespielt wird. Deshalb ist es den Vereinen so wichtig, dass die Saison weitergeht - auch ohne Zuschauer im Stadion und mit den besonderen Regeln.