Nun zeigt ein Bericht des Kinderhilfswerks Unicef aber, dass die weltweiten Masernfälle wieder zunehmen. 2018 seien in 98 Ländern mehr Menschen an Masern erkrankt als im Jahr davor. Vor allem in zehn Ländern habe es deutlich mehr Erkrankte gegeben - darunter sind die Ukraine, die Philippinen, Brasilien und Madagaskar. Unicef sagt, das liege daran, dass zu wenige Menschen in diesen Ländern geimpft seien. Teilweise ist es für die Menschen dort schwierig, sich impfen zu lassen, zum Beispiel weil es zu teuer ist, zu wenige Ärzte oder zu wenig Impfstoff gibt. Unicef will mit seinem Bericht darauf aufmerksam machen und gemeinsam mit den Ländern dafür sorgen, dass weltweit mehr Menschen geimpft werden.