In den vergangenen Tagen wurde viel über Ausgrenzung und Gewalt an Schulen berichtet. Da könnte der Eindruck entstehen, es würde auf deutschen Schulhöfen ständig geprügelt und gemobbt. Das stimmt so natürlich nicht. Es gibt viele Schulen, an denen es prima läuft und die Schülerinnen und Schüler untereinander gut miteinander klarkommen. An einzelnen Schulen dagegen gibt es tatsächlich große Probleme.