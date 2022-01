Durch Atomstrom entsteht nahezu kein CO2. Die EU-Politiker und Politikerinnen gehen also davon aus, dass in den EU-Ländern mit Hilfe der Atomenergie in Zukunft viel weniger CO2 in die Luft gepustet und so zum Klimaschutz beigetragen wird. Die EU will nämlich bis 2050 klimaneutral werden. Das heißt, dann darf zum Beispiel durch Autos, Fabriken oder Stromkraftwerke nicht mehr CO2 ausgestoßen werden, als die Natur, zum Beispiel Bäume, aufnehmen kann.