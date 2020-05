Trotzdem gab es in den letzten Tagen immer wieder Demonstrationen gegen die Vorsorgemaßnahmen. Einige Menschen finden, dass die Regeln viel zu streng seien - oder sogar überflüssig, weil es schließlich relativ wenige Kranke und Tote durch das Coronavirus in Deutschland gebe.

Allerdings sagen Forscher und Forscherinnen, dass es gerade deshalb recht wenige Infizierte gibt, weil die Maßnahmen so gut funktionieren und sich bislang so viele Menschen daran halten.

Diesen Widerspruch nennt man auch "Vorsorgeparadox" - und das kann zu einem Problem werden: Wenn die Maßnahmen gut wirken, stecken sich weniger Menschen an - dadurch entsteht der Eindruck, alles sei gar nicht so schlimm - also halten sich weniger Menschen an die Regeln - und dann kann es passieren, dass sich wieder mehr Menschen anstecken. Hier erklären wir euch das "Vorsorgeparadox" nochmal im Video: