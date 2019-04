Immer mal wieder besuchen sogenannte Jugendoffiziere der Bundeswehr Schulen, um dort etwas über ihre Arbeit zu erzählen. Sie erklären den Schülerinnen und Schülern, was die Aufgaben der Bundeswehr sind und was Soldatinnen und Soldaten in ihrem Beruf machen. Zum Beispiel in welchen Ländern sich Bundeswehrsoldaten gerade aufhalten und warum sie das machen. Oder wie darüber entschieden wird, welche Aufgaben die Bundeswehrsoldaten in anderen Ländern genau haben. Gleichzeitig geht es aber auch um die ganz alltägliche Arbeit vieler Soldaten und Soldatinnen in Deutschland.