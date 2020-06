Zuerst passierte es bei den Anti-Rassismus-Demonstrationen in den USA, inzwischen auch in einigen Städten in Europa: Bei einigen Protesten gegen Rassismus hat ein kleiner Teil der Demonstranten Denkmäler und Statuen beschädigt oder sogar umgestürzt. Der Vorwurf der Demonstranten: Die Statuen erinnern an Personen, die in der Vergangenheit nicht nur Gutes getan haben. Hier im Video erklären wir es euch am Beispiel von Christoph Kolumbus.