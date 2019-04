Diskussion um Down-Syndrom-Test

Einige Politiker sind jedoch der Meinung, dass diese Bluttests nicht kostenlos sein sollten. Denn: In den meisten Fällen, in denen ein Down-Syndrom des ungeborenen Kindes festgestellt wurde, entschieden sich die Eltern für eine Abtreibung. Das bedeutet, sie brechen die Schwangerschaft ab und das Kind wird nicht geboren. Einige Politiker befürchten: Je einfacher der Test zu machen ist, desto mehr Eltern entscheiden sich den Test zu machen. Das könnte dazu führen, dass sich mehr Eltern dafür entscheiden, die Schwangerschaft abzubrechen, weil häufiger festgestellt wird, dass ein ungeborenes Kind das Down-Syndrom haben könnte. Die Politiker sind der Meinung, es dürfe nicht so einfach über das Leben von Kindern entschieden werden. Schließlich hätten Kinder mit Down-Syndom die gleiche Chance verdient, ein schönes Leben zu führen wie alle anderen Kinder auch.