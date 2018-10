Seit April 2016 dürfen E-Zigaretten in Deutschland nicht mehr an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden. In vielen anderen Ländern ist der Verkauf noch nicht so genau geregelt. Das sollte nun dringend geschehen, fordern Experten. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche vor Werbung für E-Zigaretten geschützt werden.