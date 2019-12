Die Studie fand in den USA statt, sodass sie sich auch auf die E-Zigaretten bezieht, die man dort kaufen kann. In Deutschland gibt es strengere Regelungen zur E-Zigarette. Zum Beispiel wird mehr darauf geachtet, welche Wirkstoffe darin enthalten sind. Seit April 2016 dürfen E-Zigaretten in Deutschland übrigens auch nicht mehr an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden.