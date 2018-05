Während es in Großbritannien in vielen Supermärkten jetzt die neue Regelung mit dem Mindestalter gilt, gibt es in Deutschland keine Einschränkung. Jeder der möchte, kann also Energy-Drinks kaufen - das Alter spielt dabei keine Rolle. Experten fordern aber, dass die Getränke auch in Deutschland nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden sollten.