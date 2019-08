Diskussion um E-Sport

In Deutschland gibt es verschiedene Turniere und Meisterschaften im E-Sport. Zu den wichtigsten gehören die "ESL One"-Turniere in Hamburg und Köln, bei denen Dota2 und Counter-Strike gespielt wird. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den ePokal ins Leben gerufen. Der DFB hat auch seine erste eNationalmannschaft gegründet - mit 21 Spielern für das Spiel FIFA 19. Die eNationalmannschaft tritt beim FIFA eNationsCup an. Was die FIFA ist, erfahrt ihr hier.