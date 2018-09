Viele sind der Meinung, die türkische Regierung halte sich nicht an wichtige Regeln, die Bedingung für eine Mitgliedschaft in der EU sind. Dazu gehört unter anderem die Presse- und Meinungsfreiheit. In der vergangenen Zeit kam es immer wieder vor, dass Journalisten in der Türkei ins Gefängnis kamen. Viele vermuten, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan so verhindern möchte, dass er in Fernsehen, Zeitung, Radio oder Internet kritisiert wird. Um deutlich zu zeigen, dass Erdoğan damit zu weit geht, fordern einige Politiker, die Beitrittsverhandlungen zu stoppen.