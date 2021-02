Seit Montag gilt im Bundesland Bayern: Alle Menschen ab 15 Jahren müssen im öffentlichen Nahverkehr - also in Bussen und Bahnen - und beim Einkaufen FFP2-Masken tragen. Denn die schützen deutlich besser vor dem Coronavirus als etwa Stoffmasken. Und die allermeisten Menschen hielten sich am Montag auch an die neue Regelung.