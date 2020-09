Die Bundesregierung hat nun angekündigt, Kinder aufnehmen zu wollen. Unter der Bedingung, dass auch andere Länder der EU Flüchtlinge in ihr Land lassen. In Deutschland haben auch mehrere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Städten sich in einem gemeinsamen Brief bereit erklärt, geflüchtete Kinder aufzunehmen. Noch ist aber nichts konkretes passiert. Im Video erklären wir euch, warum das so lange dauert.