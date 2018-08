Mit Gesellschaft sind alle Menschen gemeint, die in Deutschland leben. Es geht also darum, ein Jahr lang etwas zu tun, von dem möglichst viele Menschen in Deutschland etwas haben - zum Beispiel die Pflege von alten oder kranken Menschen oder als Soldat zur Bundeswehr zu gehen. Die Idee ist nicht ganz neu - bis 2011 galt die Wehrpflicht. Alle Männer in Deutschland mussten für einige Zeit zur Bundeswehr. Wollten sie das nicht, mussten sie Zivildienst leisten - also zum Beispiel alte Menschen pflegen oder in Jugendzentren helfen. Neu ist nun, dass das Gesellschaftsjahr auch für Frauen verpflichtend sein soll.