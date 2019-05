In den USA wird Gesichtserkennung an einigen Orten genutzt. Die Politiker der Stadt San Francisco haben nun entschieden, dass sie das in ihrer Stadt nicht wollen. In einem neuen Gesetz steht: Die Stadtpolizei darf Gesichtserkennung nicht nutzen. Der Grund: Die Technik funktioniert nicht immer richtig. Das könnte dazu führen, dass unschuldige Menschen falsch verdächtigt werden. Außerdem soll mit dem Verbot verhindert werden, dass die Menschen vom Staat dauerhaft überwacht werden.