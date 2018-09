In einem Interview mit einer großen Zeitung hat Hans-Georg Maaßen jetzt gesagt, dass er denkt, die Videos seien nicht echt. Maaßen zweifelt die Echtheit der Videos also an, allerdings ohne selber Beweise dafür zu nennen. Das alles sorgt gerade für sehr viel Diskussion in Deutschland, denn andere Experten zweifeln die Echtheit der Videos nicht an.