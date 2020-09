Eigentlich wird in Deutschland nur alten und kranken Menschen dringend empfohlen sich gegen die Grippe zu impfen, denn ihnen kann die Krankheit besonders gefährlich werden. Einige Expertinnen und Experten sind jedoch der Meinung, in diesem Jahr sollten sich mehr Menschen gegen die Grippe impfen lassen als normalerweise. So soll erreicht werden, dass sich die Grippe nicht so stark verbreitet. So soll verhindert werden, dass sich die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus neben den schwerkranken Corona-Patienten auch noch um die Menschen kümmern müssen, die mit einer schweren Grippe zu kämpfen haben.