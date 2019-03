Auf Karnevalsveranstaltungen halten Menschen oft lustige Reden. Auch viele Politikerinnen und Politiker machen dabei mit. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei einer Karnevalsveranstaltung in der vergangenen Woche auch so eine Rede gehalten. Viele Menschen regen sich darüber auf, was sie gesagt hat. Denn in einem Satz ihrer Rede macht sie sich über Toiletten für das dritte Geschlecht lustig.