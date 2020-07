Es waren mehr Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Quelle: dpa

Auch viele Politikerinnen und Politiker gehen von ganz verschiedenen Gründen aus, wie es zu den Krawallen kommen konnte. In einer Sache sind sie sich jedoch einig: Sie möchten verhindern, dass so etwas in Zukunft wieder passiert. In der Stadt Frankfurt haben sich Politikerinnen und Politiker und die Polizei deshalb vergangene Woche überlegt, wie solche Situation verhindert werden können. Ein Teil ihrer Lösung: Die Sperrung des Platzes in der Nacht und mehr Polizistinnen und Polizisten in der gesamten Innenstadt.