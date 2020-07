Ihr habt sie bestimmt auch schon mal gesehen: Leute, die ihre Mund-Nasen-Maske vergessen haben und im Laden dann verschämt ihr T-Shirt über die Nase ziehen - und nur noch zum Piepen aussehen :-). Solche lustigen Szenen sieht man immer wieder mal, seitdem man in ganz Deutschland in Geschäften oder in Bus und Bahn einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss.