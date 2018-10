An der Art und Weise wie Schadstoffe in der Luft bei diesen Kontrollen gemessen werden, gibt es viel Kritik. Mit den Messungen ließe sich nicht genau bestimmen , wie viele Schadstoffe wirklich in der Luft sind. Das ist allerdings wichtig. Denn der Stoff Stickstoffdioxid, der von Diesel-Autos ausgestoßen wird, kann krank machen. Im verlinkten Video erfahrt ihr mehr darüber, wie die Schadstoffe in der Luft gemessen werden. Rund um dieses Diesel-Fahrverbote gibt es schon lange Diskussionen. Politiker suchen schon lange nach einer Lösung für Menschen, die ein Diesel-Auto fahren und von den Fahrverboten betroffen sind. Sie überlegen deshalb, wie in Zukunft weniger Abgase in die Luft gelangen und somit auch keine Fahrverbote mehr verhängt werden müssen.