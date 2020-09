Schon ziemlich lange plant der Bundesverkehrsminister eine sogenannte Maut. Das bedeutet: Alle Autofahrer, die auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, sollen dafür eine Gebühr bezahlen, die sogenannte Maut. Von diesem Geld sollen dann zum Beispiel Straßen repariert oder ausgebaut werden. In vielen anderen Ländern gibt es so eine Maut schon lange. In Deutschland müssen bisher nur große Lastwagen eine Maut bezahlen. Wann - und ob es überhaupt eine Maut für Autofahrer gibt, ist jedoch unklar. Denn ein wichtiges europäisches Gericht stoppte die geplante Maut in Deutschland.