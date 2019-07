Strengeres Rauchverbot auch in Deutschland?

Quelle: dpa

In Deutschland ist das Rauchen in Zügen, Bussen, Flugzeugen und Taxis, also in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, verboten. Auch in allen öffentlichen Gebäuden und in den meisten Kneipen und Restaurants ist es nicht mehr erlaubt, zu rauchen.



Nun fordern manche Politiker, dass es in Deutschland - ähnlich wie in Schweden - ein noch strengeres Rauchverbot geben sollte. Rauchen solle überall dort verboten sein, wo Menschen dem Rauch nicht gut ausweichen können, sagen einige. Andere sind der Meinung, dass solche Verbote nichts bringen, weil sich nur wenige daran halten würden.