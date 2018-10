Diskussion um sauberere Autos

Da gibt es zum einen die Autos, die mit einem Diesel-Motor fahren. Die stoßen Abgase aus, die gesundheitsschädliche Stoffe enthalten: unter anderem Stickoxide. Das ist vor allem in Städten, in denen viele Autos fahren, ein Problem, denn in großen Mengen können Stickoxide krank machen. Neben Diesel-Autos gibt es Fahrzeuge, die mit Benzin fahren. In ihren Abgasen sind zwar meistens weniger gesundheitsschädliche Stickoxide. Das Problem mit den Benzinern: Sie pusten mehr CO2 in die Luft - und das schadet dem Klima. Wie sehr das Klima in Gefahr ist, hat der Bericht des Weltklimarates deutlich gemacht, der am Montag veröffentlicht wurde.