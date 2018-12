Ärger wegen Abgastest an Affen und Menschen

Es gibt Tests mit Tieren, die in Deutschland erlaubt sind. Zum Beispiel dann, wenn man herausfinden will, wie eine Medizin wirkt. Das ist aber nur unter strengen Regeln und meist nur an Universitäten erlaubt. Oft leiden die Tiere dabei und viele sterben auch. Im Gesetzt steht, dass die Tiere nicht ohne vernünftigen Grund leiden dürfen. Außerdem müssen die Tests „unerlässlich sein“ für die Wissenschaftler und ihre Forschung. Das bedeutet, dass sie auf keinem anderen Weg an die Ergebnisse kommen können. Außerdem überprüfen Experten in einer sogenannten Ethikkommission immer, ob es wirklich okay ist, dass Tiere für einen bestimmten Test benutzt werden dürfen.