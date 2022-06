Einige Politiker und Politikerinnen finden es nicht richtig, Nachwuchsprobleme beispielsweise in Pflegeberufen, dadurch zu lösen, dass Menschen zur Arbeit dort verpflichtet werden. Manche Politiker schlagen deshalb vor, lieber dafür zu sorgen, dass diese Jobs in Zukunft für mehr Menschen interessant sind, zum Beispiel weil sie gut bezahlt werden.



Andere bezweifeln, dass so ein Pflicht-Jahr überhaupt möglich ist. Sie sagen, die Gesetze in Deutschland erlauben es nicht, dass jemand zu einer Arbeit gezwungen wird. Und: Man sollte auch niemanden zwingen eine Arbeit zu machen, die derjenige vielleicht nicht machen will. Denn dann wird er sie vermutlich auch nicht gut machen.