Immer wieder gibt es in Deutschland Diskussionen darüber, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die hierher geflüchtet sind.



Klar ist, jeder Mensch, der nach Deutschland geflohen ist, kann einen Antrag auf Asyl stellen. Bis diese Anträge geprüft sind, kann es ziemlich lange dauern. Einige Flüchtlinge lernen in dieser Wartezeit Deutsch und suchen sich später einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit. Wenn der Asylantrag dann entschieden ist, kann es sein, dass die Geflüchteten Deutschland wieder verlassen müssen. Denn viele Asylanträge werden abgelehnt, weil nicht alle Geflüchteten das Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Das ist zum einen für die Geflüchteten eine große Enttäuschung: Sie werden zurück in das Land geschickt, aus dem sie geflohen sind. Außerdem müssen sie ihre Arbeit aufgeben und neue Freunde zurücklassen. Aber auch für die Firmen ist es oft bitter, denn sie verlieren vielleicht einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin. Und gut ausgebildete Menschen sind gerade bei uns in Deutschland sehr gesucht.