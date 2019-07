In der Stadt Mühlheim an der Ruhr wurde am vergangenen Freitag eine Frau vergewaltigt, sie wurde also zum Sex gezwungen. Das ist ein schweres Verbrechen, für das Täter normalerweise hart bestraft werden. So sieht es das Strafrecht vor. In Mühlheim waren die Täter aber wohl keine Erwachsenen. Drei der fünf Tatverdächtigen sind 14, zwei sind sogar erst 12 Jahre alt.