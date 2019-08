Etwa jedes vierte neue Auto in Deutschland ist ein SUV. SUV bedeutet auf Deutsch so viel wie "sportlicher Geländewagen". Die Autos sind also besonders für schwieriges Gelände geeignet. Seit etwa 20 Jahren erobern diese großen Autos aber vor allem unsere Autobahnen und Städte. Das Problem: Große Autos und damit eben auch einige SUVs sind schlecht fürs Klima und die Umwelt. Denn sie verbrauchen viel Kraftstoff und stoßen viel CO2 aus.