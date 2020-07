Italien hatte so lange gezögert, die "Ocean Viking" in den sizilianischen Hafen zu lassen, weil in dem Land jetzt schon sehr viele Geflüchtete in überfüllten Flüchtlingscamps leben.

Italien und auch andere europäische Länder, die an das Mittelmeer grenzen, sind der Meinung, dass sie nicht allein verantwortlich sein können für so viele Geflüchtete. Sie fordern von anderen Ländern der Europäischen Union, dass sie noch mehr mithelfen: Geflüchtete sollen nicht dort bleiben, wo sie angekommen sind, sondern gerecht auf verschiedene Länder der EU verteilt werden. Doch damit sind einige andere EU-Länder gar nicht einverstanden und es gibt schon seit Jahren Streit deswegen.