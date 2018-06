Neben den Schiedsrichtern auf dem Platz, gibt es seit dieser Saison für jedes Bundesligaspiel einen sogenannten Videoschiedsrichter. Er schaut das Spiel auf einem Monitor. Der ursprüngliche Plan: Trifft der Schiedsrichter auf dem Platz eine falsche Entscheidung, bekommt er vom Videoschiedsrichter per Funk eine Nachricht. Der Schiedsrichter auf dem Platz korrigiert daraufhin die falsche Entscheidung. Klingt nach einer fairen Lösung. Allerdings klappt das in der Realität nicht ganz so gut. An den vergangenen Spieltagen gab es nach etlichen Spielen Diskussionen um Entscheidungen, die mit dem Videoschiedsrichter zu tun hatten.