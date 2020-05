So sehen Stimmzettel aus, die man für die Wahl braucht.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Diskussion um das Wählen mit 16 ist nicht neu. Politikerinnen und Politiker reden und streiten darüber schon seit vielen Jahren. Einige sind der Meinung, dass es gerecht wäre, wenn Jugendliche mit 16 Jahren wählen gehen können. Denn in einer Demokratie, also der Regierungsform, in der wir hier in Deutschland leben, sollen möglichst viele Menschen die Politik mitgestalten können: Also nicht nur mittelalte und ältere, sondern auch junge Menschen. Politische Entscheidungen, die heute gefällt werden, wirken sich manchmal auch weit in die Zukunft aus, betreffen also auch gerade die jungen Menschen.