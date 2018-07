In dem Gesetz gibt es aber bestimmte Unterpunkte, die für Diskussionen sorgen. Einer dieser Unterpunkte ist Artikel 13. Darin steht, dass digitale Plattformen wie YouTube und Facebook das geistige Eigentum besser schützen sollen. Bisher läuft das so ab: Ein Fotograf darf zum Beispiel seine eigenen Bilder im Internet veröffentlichen. Andere Personen dürfen diese Bilder aber nicht einfach benutzen, ohne den Fotografen um Erlaubnis gefragt zu haben. Trotzdem machen das viele Menschen. Wenn der Fotograf das herausfindet, kann er sich beschweren. Und zwar da, wo das Foto veröffentlicht wurde. Also zum Beispiel auf Facebook. Erst wenn sich der Fotograf beschwert, müssen sich die sozialen Netzwerke um das Foto kümmern.