Vor allem in Städten gelangen durch die Abgase der Autos viele Schadstoffe in die Luft - zum Beispiel Feinstaub und Stickoxide. Besonders viele davon entstehen durch Diesel-Motoren. Im Februar hatte ein sehr wichtiges Gericht deshalb entschieden, dass Städte in Deutschland, Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge verhängen können. Hamburg ist die erste Stadt, in der es nun ein solches Fahrverbot gibt. Weitere deutsche Städte könnten folgen.