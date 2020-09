1930, also vor 90 Jahren, wurde Pluto entdeckt. Das war eine ziemliche Sensation. Von diesem Tag an hatte unser Sonnensystem nicht mehr nur acht Planeten, sondern neun. Das änderte sich allerdings wieder. Seit 2006 gilt Pluto offiziell nicht mehr als Planet, sondern nur noch als Zwergplanet. Damit besteht unser Sonnensystem also wieder aus acht Planeten. Mehr über Pluto erfahrt ihr im Video unter dem Artikel.