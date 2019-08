Der Begriff kommt aus der Sprache der Kaufleute, also Menschen, die Waren kaufen und verkaufen. Kaufleute müssen genau aufschreiben, wofür sie wie viel Geld ausgeben und womit sie wie viel Geld einnehmen. So geben sie etwa Geld aus, um Rohstoffe einzukaufen, ein Firmengebäude zu mieten oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen. Und sie nehmen Geld ein, indem sie etwa Waren verkaufen.



Diese Geld-Einnahmen und –Ausgaben vergleichen die Kaufleute in einer Rechnung miteinander. Am Ende von bestimmten Zeiträumen müssen es mehr Einnahmen als Ausgaben sein, damit es dem Geschäft der Kaufleute gut geht und sie mit dem Geld gut auskommen.



Früher haben Kaufleute alle Ausgaben in roter Schrift notiert und alle Einnahmen in schwarz. Die Farbe Rot wurde deshalb genommen, weil es eine auffällige Farbe ist, die wir schnell erkennen und die uns oft auch warnt, wie zum Beispiel ein rotes Stopp-Schild. So hatten die Kaufleute schnell im Blick, wenn sie viel Geld ausgeben haben.



Und auch für ihre Abschluss-Rechnung war das hilfreich: Hatten sie mehr Ausgaben als Einnahmen, standen am Ende der Rechnung rote Zahlen – Alarm! Und wenn sie mehr Einnahmen als Ausgaben hatten, waren es eben schwarze Zahlen – Entwarnung.



Heute machen Computerprogramme diese Rechnungen, die Farben sind deshalb nicht mehr so wichtig. Aber die Redensart „rote oder schwarze Zahlen schreiben“ ist geblieben - und damit auch der Begriff „Schwarze Null“, wenn Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.