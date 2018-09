Mittlerweile fordern einige Politiker auch, dass Maaßen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurücktritt. In einem Job, in dem man so große Verantwortung hat, sei es nicht in Ordnung, einfach mit einer Zeitung öfffentlich über Vermutungen zu reden, ohne dafür Beweise anzuführen. Ob Merkel und Seehofer die Erklärung reicht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.