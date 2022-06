In Deutschland kann man den neuen Film "Lightyear" gerade in den Kinos sehen. In den meisten anderen Ländern der Welt auch. Aber 14 arabische Länder haben verboten, dass der Film dort in den Kinos läuft. Der Grund: In einer kurzen Szene küssen sich zwei Frauen. Und das ist für die Regierungen in diesen Ländern ein Tabu.