Ein großer Teil der tödlichen Unfälle passiert vor allem in unbewachten Flüssen und Seen. Die DLRG rät deshalb, nicht in Flüssen zu schwimmen. Die Strömung der Flüsse ist gefährlich, selbst für gute Schwimmer. Am sichersten sind Badeorte, an denen Rettungsschwimmer alles überwachen.