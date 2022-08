Mehr Badeunfälle als im Jahr zuvor

Die DLRG empfiehlt, das Schwimmen erstmal im Schwimmbad zu üben, bevor man sich in offene Gewässer traut. Und auch dann solle man besser erstmal in Ufernähe bleiben und nicht so weit rausschwimmen. Mehr Tipps, wie ihr sicher baden könnt und wie ihr Menschen in Not beim Schwimmen am besten helft, lest ihr hier: