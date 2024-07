Sein Motto ist: "America first!", also "Amerika zuerst!". Trump möchte also weniger Rücksicht auf andere Länder nehmen. Was Trump sagt und macht, wird von vielen kritisiert. Als Präsident hat er zum Beispiel damit begonnen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu lassen. So wollte er verhindern, dass Menschen von dort unerlaubt in die USA einreisen. Sein Nachfolger Joe Biden hat den Bau kurz danach gestoppt.