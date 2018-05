Alexander Kruschelnizki hat das Olympische Dorf in Pyeongchang bereits verlassen. Das Mittel, das in Kruschelnizkis Urin nachgewiesen wurde, soll eigentlich herzkranken Menschen helfen. Dieses Mittel kann aber auch dafür sorgen, dass Sportler mehr Ausdauer und Konzentration haben und so bessere Leistungen bringen. Bis 2016 galt das Mittel noch nicht als Doping und war bei sportlichen Wettbewerben erlaubt.