Am Freitagmorgen, also nur wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Pyeongchang, hat der Internationale Sportgerichtshof CAS die Klage der 45 russischen Sportler abgewiesn. Die 45 russischen Sportler können nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die CAS-Richter sagen, dass das IOC selbst entscheiden darf, welche Sportler es zu Olympia einlädt und welche nicht.