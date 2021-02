Dorothee Bär organisiert die Zusammenarbeit, wenn bei einem Problem in der Digitalisierung mehrere Teile der Regierung gefragt sind. So trifft zum Beispiel bei der Digitalisierung der Schulen auf der einen Seite Bildungsministerin Anja Karliczek Entscheidungen, aber auch die Regierungen der einzelnen Bundesländer. Sollen Lehrerinnen und Lehrer Laptops bekommen? Über welche Plattformen soll die digitale Schule laufen? Wie viel Geld möchte die Regierung ausgeben? Bei solchen Fragen ist es Dorothee Bärs Aufgabe, alle Seiten darüber zu informieren, was die jeweils anderen machen. Gibt es einmal Streit, dann vermittelt die Staatsministerin. Sie bereitet auch die Sitzungen vor, in denen über die Digitalisierung beraten und entschieden wird.