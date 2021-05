Drei verrückte Fakten über Computer

Die Computersprache besteht nur aus den Zahlen 0 und 1.

Quelle: imago

Computer können zwar Buchstaben, Töne und Videos anzeigen und verarbeiten. Aber trotzdem rechnen sie ALLE diese Daten in Zahlen um. Und zwar nur in zwei Zahlen: O und 1. Das heißt, dass in der Computersprache alles aus Nullen und Einsen besteht. Auch Buchstaben. Hier könnt ihr herausfinden, wie euer Name in Computersprache geschrieben wird. Dafür müsst ihr euch im Comptersprachen-Alphabet nur die Buchstaben eures Namens raussuchen. Jaaa – am Ende besteht auf jeden Fall Verwechslungsgefahr!