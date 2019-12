11 von 12 Monaten seien 2019 wärmer als normalerweise gewesen. Besonders lange heiße Phasen in diesem Sommer haben den Wäldern und Bauern zu schaffen gemacht. Weil es auch wenig geregnet hat, sind an vielen Orten die Böden ausgetrocknet. Viele Bäume im Wald sind deshalb abgestorben. Außerdem konnte das Getreide auf vielen Feldern nicht richtig wachsen und die Bauern konnten nicht so viel ernten wie sonst. Die Experten gehen davon aus, dass sich solche extremen Wetterereignisse in den nächsten Jahren häufen werden.